Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.
Antalya
Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 39'a ulaştı.
Eylül olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.
Bazı turistler ve vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
