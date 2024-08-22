Dolar
33.95
Euro
37.95
Altın
2,505.34
ETH/USDT
2,632.90
BTC/USDT
60,945.00
BIST 100
9,932.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta incelemelerde bulunuyor
logo
Kültür

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 266 proje başvurdu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Ulusal Uzun Metrajlı Film, Belgesel Film ve Kısa Metrajlı Film yarışmalarına, 266 proje başvurusu yapıldığı bildirildi.

Zehra Tekeci  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 266 proje başvurdu

Antalya

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleşecek festivalin yarışmalı bölümleri için açıklanan başvuru süresi, 12 Ağustos saat 18.00'de sona erdi.

29 Temmuz'da başlatılan ve iki hafta boyunca açık kalan Ulusal Uzun Metrajlı Film, Belgesel Film ve Kısa Metrajlı Film yarışma kategorilerine bu yıl 266 başvuru alındı.

Son 10 yılın en yüksek başvuru sayısına ulaşılan Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 50, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'na 169 yapım başvurdu; Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise 47 başvuru yapıldı.

Toplamda 266 ile başvuru sayısında son 6 yılın en yüksek rakamı kaydedildi.

Ulusal seçkide yarışacak filmler için Türkiye prömiyeri şartı bulunurken seçkilere alınan filmlerin en geç 6 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Ulusal yarışmalarda bu yıl toplam 5 milyon lira ödül verilecek.

Ödüller, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 12 Ekim'deki kapanış töreninde açıklanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar Vaniköy'deki izinsiz inşaatta inceleme yapılıyor
MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edildi
İzmir'de belediye çalışanlarının iş bırakması sonrası kent merkezinde çöp yığınları oluştu
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi

Benzer haberler

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 266 proje başvurdu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 266 proje başvurdu

Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi

12. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı

12. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bini aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bini aştı
Samsun'un yöresel lezzetlerinden Haluçka çorbası coğrafi işaret bekliyor

Samsun'un yöresel lezzetlerinden Haluçka çorbası coğrafi işaret bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet