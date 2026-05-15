Emlak Katılım, 2026'nın ilk çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artırarak 5,8 milyar liraya yükseltti.

Emlak Katılım'ın net karı 2026'nın ilk çeyreğinde 5,8 milyar liraya ulaştı Emlak Katılım, 2026'nın ilk çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artırarak 5,8 milyar liraya yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Katılım finans sektöründeki istikrarlı büyümesini sürdüren banka, yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal performansını korudu. Faaliyet alanlarını genişletmeye ve Türkiye ekonomisine kaynak aktarmaya devam eden Emlak Katılım, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle mali yapısını güçlendirdi.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artışla Türkiye ekonomisine 314 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net karını yüzde 10 artırarak 5,8 milyar liraya çıkardı. Aktif büyüklüğünü yüzde 75 artışla 431 milyar liraya ulaştıran banka, toplanan fonlarını da yüzde 89 artışla 331 milyar liraya yükseltti.

Emlak Katılım'ın kullandırılan fon büyümesi ilk çeyrekte yüzde 103 seviyesinde gerçekleşirken, sermaye yeterliliği oranı yüzde 18,89 oldu. Sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen operasyonel faaliyetler sonucunda banka, öz kaynak karlılığını yüzde 66 seviyesinde tamamladı.

Emlak Katılım'ın 2026'nın ilk çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası ihraç hacmi, bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla yaklaşık yüzde 127 artışla 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında bu yılın ilk çeyreğinde 6,3 milyar lira sukuk ihracı gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 11,1 milyar lira tutarındaki sukuk bakiyesi ile yüzde 17'lik pazar payına ulaştı ve sektörün pazar liderleri arasında yer aldı.

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak faaliyet gösteren Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, ev ve araç teslimatlarını sürdürdü. Her ay ivme kazanan şirket, kısa sürede on binlerce sözleşmeye ulaştı.