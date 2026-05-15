Edremit Körfezi 9 günlük Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek

Doğa, deniz ve termaliyle iç turizmin önde gelen bölgelerinden Edremit Körfezi'ne Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçinin gelmesi öngörülüyor.

Bölgedeki otel, pansiyon ve turistik tesislerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine, bölgenin her yıl çok sayıda turisti ağırladığını söyledi.

Çetin, Edremit Körfezi'ndeki işletmelerin Kurban Bayramı tatilini dolu dolu geçireceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Edremit Körfezi, Türkiye'nin iç turizminde en hareketli olan bölgelerinden. Körfezde yaz aylarında nüfus yaklaşık 5 katına çıkıyor. Körfez nüfusunu da kattığımızda, 9 günlük tatilde 1 milyona yakın tatilcinin bölgemize geleceğini tahmin ediyoruz. Misafirlerimizi muhteşem bir doğa ve hava bekliyor. Kazdağları ve Madra Dağları'nda gastronominin en güzel çeşitlerini tadıp, termal tesislerimizde konaklayarak keyifli bir tatil geçirebilirler."

"Son güne kalanlar yer bulmakta zorlanabilir"

Bölgedeki 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan da 9 günlük tatil kararının erken açıklanmasının rezervasyonlara doğrudan yansıdığını anlattı.

Özsan, misafirleri ağırlamak için hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, "Karar açıklandığından beri telefon trafiğimiz ve çevrim içi rezervasyonlarımız ciddi oranda arttı. Şu an yüzde 55-60 seviyelerindeki doluluğumuzun, bayram yaklaştıkça yüzde 90 ve üzerine, hatta yüzde 100'e ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Yavuz ise bu yıl misafirlere ekonomik seçenekler sunduklarını vurguladı.

Dernek olarak aldıkları tavsiye kararını hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizde geçen seneki fiyatlara yakın tarifeler uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın daha ekonomik şartlarda Kuzey Ege'de tatil yapma imkanı olacak. Son güne kalanlar yer bulmakta zorlanabilir. Bu yüzden erken rezervasyon hayati önem taşıyor."