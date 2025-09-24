Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’ne giriş yapıyor.
logo
Gündem

Gökçeada'da binlerce kişi Filistin'e destek verdi

Türkiye'nin en büyük adası olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in Filistin'e karşı yürüttüğü soykırımı protesto etti.

Mehmet Efe Kansu, Burak Akay  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Gökçeada'da binlerce kişi Filistin'e destek verdi Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

İnönü Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, Filistin bayrakları açarak ve Gazze'de hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankartları taşıyarak ilçe merkezine yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nın önüne ulaşan kalabalık daha sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Düzenleme komitesi adına konuşan Dr. Hakan Eyi, Gökçeada'da binlerce kişinin Filistin'e destek için bir araya geldiğini söyledi.

Henüz anne sütü emen bebeklerin kefenlere sarıldığını görünce yüreklerinin kanadığını ifade eden Eyi, "Bombalarla paramparça edilmiş cesetlerden oluşan yığınlara bakınca uykuları kaçanlar burada. Gazze'de bir parça ekmek almaya koşarken zalim tetikçilerin öldürdüğü çocukları gördüğünde içinde büyük bir öfke uyananlar burada. Bugün vicdan burada. Bugün öfke burada. Bizler buradayız. Gazze halkına yalnız değilsiniz demek için buradayız. Siyonist katillere dur demek için buradayız." dedi.

Gökçeadalılar olarak Gazze'ye el uzatmak için bir araya gelmeyi başardıklarını vurgulayan Hakan Eyi, şunları kaydetti:

"Bugün kimliğimiz, inancımız, fikrimiz ne olursa olsun buradayız. Bugün burada buluşarak dünyanın her köşesinde sokaklara dökülen, Gazze'ye sahip çıkan, dünyanın egemenliğine ciddi bir baskı yapan insanlığın bir parçası olduğumuzu gördük ve gösterdik. Çocuklarımıza, zalimlere karşı mazlumların yanında olmanın değerini öğrettik. Bugün burada aramızdaki farklılıklara rağmen aslında bizim bölünmediğimizi ve bölünemeyeceğimizi bir kez daha anladık. Gazze'de soykırımcı İsrail'i hep beraber durduracağız. Siyonizmi tarihin çöplüğüne hep beraber yollayacağız."

