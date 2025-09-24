Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nden ayrılıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçında Filistin'e destek verdi

Yunanistan ekibi PAOK taraftarları, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

Emre Aşıkçı  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçında Filistin'e destek verdi Fotoğraf: Konstantinos Tsakalidis/AA

İstanbul

Selanik'in Toumba Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye destek veren ev sahibi ekibin taraftarları tribünde "Soykırımı durdur" ve "İsrail'e kırmızı kart göster" yazılı pankartlara yer verdi.

PAOK taraftarları, maç öncesinde de İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etmiş ve soykırım karşıtı sloganlar atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Gökçeada'da binlerce kişi Filistin'e destek verdi

