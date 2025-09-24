Dolar
41.43
Euro
48.74
Altın
3,768.51
ETH/USDT
4,181.50
BTC/USDT
113,024.00
BIST 100
11,338.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Japonya, İsrail'in iki devletli çözümü engellemesi halinde Filistin'i tanıyabileceğini açıkladı

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, İsrail'in iki devletli çözümü engelleyecek adımlarını sürdürmesi halinde ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini söyledi.

Nuri Aydın  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Japonya, İsrail'in iki devletli çözümü engellemesi halinde Filistin'i tanıyabileceğini açıkladı

İstanbul

İşiba, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "kesinlikle kabul edilemez" olduğu ve derhal durdurulması gerektiğini belirten İşiba, "Bu saldırılar iki devletli çözümün temellerini tehdit ediyor ve derhal durdurulmalı." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hamas'a elindeki esirleri serbest bırakma çağrısında bulunan İşiba, İsrail'in iki devletli çözümü engelleyecek adımlarını sürdürmesi halinde ise ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini dile getirdi.

Japonya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne reform çağrısı

İşiba, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısının da küresel sorunları çözmekte yetersiz kaldığını belirtti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan BM yapısının işlevsiz hale geldiğini savunan İşiba, "Barış ve güvenlik kendiliğinden sağlanmaz, aktif şekilde korunmalıdır." ifadesini kullandı.

İşiba, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü olduğunu ancak 5 daimi üyenin sahip olduğu veto hakkının kritik durumlarda karar almayı engellediğine dikkati çekerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bunun en açık örneğidir. Barışı sağlamakla sorumlu bir daimi üye, komşusunu işgal etmiştir. Bu, uluslararası düzenin temellerini sarsmaktadır." diye konuştu.

BMGK'de acil reform yapılması gerektiğini kaydeden İşiba, Konsey'in hem daimi hem geçici üyeliklerinin genişletilmesi gerektiği dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı
Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü
İstanbul'da yüzücüler Gazze'ye destek için Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na kulaç attı

Benzer haberler

Japonya, İsrail'in iki devletli çözümü engellemesi halinde Filistin'i tanıyabileceğini açıkladı

Japonya, İsrail'in iki devletli çözümü engellemesi halinde Filistin'i tanıyabileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması: Daha adil bir dünyanın yolu Gazze’den geçiyor

Gazze Bienali, Filistin'in özgürlüğüne sanat eserleriyle katkıda bulunmayı amaçlıyor

Rubio, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin müzakere sürecinde rolü olmayacağını savundu

Rubio, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin müzakere sürecinde rolü olmayacağını savundu
Türkiye'den Filistin'e uluslararası posta arenasında güçlü destek

Türkiye'den Filistin'e uluslararası posta arenasında güçlü destek
BM raportörlerinden, Filistin'deki soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı

BM raportörlerinden, Filistin'deki soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet