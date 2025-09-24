Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz
Cenevre
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Vesayet Konseyi Salonu'nda düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı :
"Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz."
"Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık."
"2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz."