Dolar
41.45
Euro
48.68
Altın
3,726.85
ETH/USDT
4,170.00
BTC/USDT
113,591.00
BIST 100
11,366.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’ne giriş yapıyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz

24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz

Cenevre

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Vesayet Konseyi Salonu'nda düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı :

"Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz."

"Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık."

"2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz."  

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile New York'ta görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle görüştü
Gökçeada'da binlerce kişi Filistin'e destek verdi
Türkiye Yazarlar Birliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki çağrıları insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması: Daha adil bir dünyanın yolu Gazze’den geçiyor

Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu

Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu
BM, Trump'ın girişinde yaşanan yürüyen merdiven arızasından ABD delegasyonu kameramanını sorumlu tuttu

BM, Trump'ın girişinde yaşanan yürüyen merdiven arızasından ABD delegasyonu kameramanını sorumlu tuttu
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, 2027'ye kadar Rus fosil yakıtlarına ilişkin sayfayı kapatacak

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, 2027'ye kadar Rus fosil yakıtlarına ilişkin sayfayı kapatacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet