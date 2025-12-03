Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaşmadığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

Laerke, Gazze'de yaklaşık 2 aydır devam eden ateşkes sürecinin insani yardım çalışmalarına etkisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"İnsani yardım seviyesi istenilen seviyede kesinlikle değil" diyen Laerke, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana gelen yardımlarda bir artış yaşandığını söyledi.

Laerke, bu süreçte Gazze Şeridi'ne 67 bin ton gıda ulaştırıldığını söyleyerek, günde 1,5 milyon öğün sıcak yemek sağlayabildiklerini ve bunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Gazze'ye su ve sanitasyonun yanı sıra barınma malzemesi ve tıbbi ihtiyaçlar da ulaştırdıkları bilgisini veren UNOCHA Sözcüsü, "Şu anda istediğimiz noktada değiliz. Çünkü hala birçok kısıtlama mevcut. En önemlisi de birçok uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) faaliyet göstermesine izin verilmiyor. İsrail yetkililerinden faaliyet göstermek için izin alamıyorlar. Bu STK'lerin sahada bizimle birlikte olması operasyonumuz için çok önemli." diye konuştu.

Laerke, ateşkes anlaşması uyarınca Gazze'ye her gün ulaşması gereken 600 insani yardım tırı seviyesine hiç ulaşılmadığını belirtti.

"(Mevcut çadırlar) Gerçekten ihtiyacımız olan miktarı karşılamıyor"

Yardımların miktarından çok ne olduğunun da önemli olduğunu söyleyen Laerke, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Gazze Şeridi'nde çok fazla yağış gördüğümüz şu günlerde çadır ihtiyacı çok önemli. Kış şartları ağırlaştığında durum daha da kötüleşecek ve barınak için kullanılan çadırlar sular altında kalacak. (Mevcut çadırlar) Bu, gerçekten ihtiyacımız olan miktarı karşılamıyor. Bu nedenle, İsrail yetkililerine çadırlar üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırmaları ve böylece çadırların şeride ulaşmasını sağlamaları yönünde çok açık bir mesaj var."

Laerke, ateşkes olduğunda silahların susması ve bombaların düşmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu gerçek bir ateşkes mi? Hayır, değil. Bombalar düşmeye ve ateşlenmeye devam ediyor. Yani hala aynı tam savaş koşulları altındayız ve bu saldırılar hala teslimat kabiliyetimizi etkiliyor. Bu aynı zamanda Gazze Şeridi'nde her hareket ettiğimizde İsrail makamlarından izin almamız gerektiği anlamına geliyor. Elbette ateşkesin devam etmesini ve bu çatışmaların sona ermesini çok istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası toplum ve BM üye devletlerinden ateşkesi tamamen desteklemelerini istiyoruz"

İnsani yardım çalışanlarının zaman zaman hedef alındığını vurgulayan UNOCHA Sözcüsü, bunların olmaması ve insani yardım faaliyetleri yürütenlerin korunması gerektiğini söyledi.

Laerke, tüm çatışma boyunca İsrail yetkilileriyle çok sık temas halinde olduklarını kaydederek, yardımları ulaştırabilmek için perde arkasında çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Gazze'de yaşananların son bulması için uluslararası topluma da çağrıda bulunan Laerke, "Uluslararası toplum ve BM üye devletlerinden elbette ateşkesi tamamen desteklemelerini ve bir sonraki aşamaya taşımalarını istiyoruz. Onlardan çatışmaları durdurma, yardımların ulaşmasına izin verme, sınırları açma ve yardımların ihtiyaç duyulan yere ulaşmasını sağlama yeteneğine sahip olanlara baskı yapmaya devam etmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

