Beştepe Koleji ev sahipliğinde Model Birleşmiş Milletler konferansı BESTMUN başladı
Beştepe Koleji öğrencilerince düzenlenen Birleşmiş Milletlerin (BM), Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ve diğer çok uluslu organlarının birebir canlandırıldığı BESTMUN (Model Birleşmiş Milletler) konferansının açılışı yapıldı.
Ankara
Ankara'da bir otelde düzenlenen 4 gün sürecek konferansın açılış seremonisine, Beştepe Koleji Genel Müdür Yardımcısı Şerife Demircioğlu, okul yönetim kurulu üyelerinden birçok kişi, Öğrenci Meclis Başkanı Osman Batu Şahin ve Ankara'daki yabancı misyonlardan bazı temsilciler katıldı.
Programda konuşan Demircioğlu, "Bugün bu odada, gelecekteki diplomatlar, liderler, problem çözücüler, düşünürler ve hepsinden önemlisi, bölünme yerine diyaloğu, çatışma yerine işbirliğini ve tereddüt yerine eylemi seçen gençler ile çevriliyiz. MUN sadece akademik bir egzersiz değil dinlemeyi, müzakere etmeyi ve liderlik becerilerini öğrenebileceğiniz güçlü bir alandır." ifadesini kullandı.
Dünyanın liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Demircioğlu, küresel zorlukların cesaret, yaratıcılık ve işbirliği gerektirdiği bu dönemde, bu sorunları görmezden gelmek yerine bu konferansa dahil olan katılımcıları tebrik etti.
Demircioğlu, "Olağanüstü bir disiplin ve liderlik sergilediniz. Sadece hırsınızı değil, daha iyi ve daha barışçıl bir dünyaya olan inancınızı da yansıtan bir platform oluşturdunuz. Okulunuzun lideri olarak sizinle gurur duyuyorum." dedi.
Yapılan her konuşmanın, alınan her kararın, dahil olunan her müzakerenin dünyayı değiştirmek için bir hazırlık olduğunu söyleyen Demircioğlu, "Bu dünya, sizin gibi genç liderlere ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.
Beştepe Öğrenci Meclis Başkanı Şahin de programda yaptığı konuşmada, "Ekonomik ve ekolojik çöküşün eşiğinde olan bir dünya miras aldık ancak dünyanın çöküşüne katkıda bulunan değil, dünyayı kurtaran nesil olarak hatırlanacak olanların biz gençler olduğuna inanıyorum." dedi.
Bu konferansın bir fırsat olduğunu söyleyen Şahin, "Delegeler, bölünürsek düşeriz, bölünürsek yalvarırız ama birleşirsek ayakta kalırız, birleşirsek müzakere edebiliriz." ifadelerini kullandı.
Programda, konferanstaki komitelerin tanıtım videosu gösterildi.