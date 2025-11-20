BM: Sıcaklığa bağlı ölüm oranı, 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı
Birleşmiş Milletler (BM), sıcaklığa bağlı ölümlerin 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttığını bildirdi.
Cenevre
BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Sıcaklığa bağlı ölüm oranı 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı." denildi.
Artan sıcaklıklar sadece istatistik olmadığının altı çizilen paylaşımda, bunların aynı zamanda risk altındaki hayatlar olduğuna da işaret edildi.
