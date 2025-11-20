Dolar
BM: Sıcaklığa bağlı ölüm oranı, 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı

Birleşmiş Milletler (BM), sıcaklığa bağlı ölümlerin 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
BM: Sıcaklığa bağlı ölüm oranı, 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı

Cenevre

BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Sıcaklığa bağlı ölüm oranı 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı." denildi.

Artan sıcaklıklar sadece istatistik olmadığının altı çizilen paylaşımda, bunların aynı zamanda risk altındaki hayatlar olduğuna da işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
