Dolar
42.34
Euro
49.08
Altın
4,047.36
ETH/USDT
3,064.30
BTC/USDT
91,485.00
BIST 100
10,734.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

BM, İsrail'e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı alan Almanya'ya sorumluluklarını hatırlattı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Al-Kheetan, Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
BM, İsrail'e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı alan Almanya'ya sorumluluklarını hatırlattı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, AA muhabirinin, "Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığı bildirildi. İsrail'in, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları devam ederken bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası insancıl hukukun, ateşkes sırasında olduğu kadar aktif çatışma sırasında da geçerli olduğunu belirten Al-Kheetan, insan haklarına her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Al-Kheetan, "Üçüncü ülkelerin, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini ve buna bağlı olarak silah transferlerinin bu hukukun ihlaline yol açmamasını sağlama sorumluluğuna sahip olduğunu yineliyoruz. Almanya, Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'na taraf devlet olarak silah ihracatlarının uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ciddi ihlallerini işlemek veya kolaylaştırmak için kullanılma potansiyelini değerlendirme konusunda ek yükümlülüklere sahip." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Al-Kheetan, ülkeleri, silahların ne amaçla kullanılacağına şüphe duyulması halinde ihtiyati ve koruyucu yaklaşım benimsemeye ve belirli bir işlemden kaçınmaya teşvik ettiklerinin de altını çizdi.

Alman hükümeti, kararını dün açıklamıştı

Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığı bildirilmişti.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, dün Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, 8 Ağustos’ta İsrail’e yönelik belirli silahların ihracatıyla ilgili duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla kaldırılacağını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltındaki 7 zanlının işlemleri sürüyor
Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenler karavanları tercih ediyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Benzer haberler

BM, İsrail'e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı alan Almanya'ya sorumluluklarını hatırlattı

BM, İsrail'e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı alan Almanya'ya sorumluluklarını hatırlattı

Netanyahu, İsrail'de tartışmalara neden olan Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun

İsrail, Gazze'de Memlükler döneminde inşa edilen Paşa Sarayı'nı yıktı, 20 binden fazla tarihi eseri yağmaladı

Netanyahu yolsuzluk kıskacında: Trump'ın mektubu kurtarabilecek mi?

Netanyahu yolsuzluk kıskacında: Trump'ın mektubu kurtarabilecek mi?
Körfez'in güvenlik arayışı: Tehdidin kaynağı İsrail olduğunda güvenliği kim sağlayacak?

Körfez'in güvenlik arayışı: Tehdidin kaynağı İsrail olduğunda güvenliği kim sağlayacak?
AB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi onayladı

AB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet