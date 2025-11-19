Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM raportöründen uyarı: Filistinlilerin Güney Afrika'ya götürülmesi, İsrail'in soykırım hedefine ulaşmasına yol açabilir

BM Filistin Özel Raportörü Albanesei Filistinlilerin Gazze'den tahliye edilerek Güney Afrika'ya transfer edilmesinin ciddi bir durum olduğunu belirterek İsrail'in etnik temizliğe başka araçlarla devam edeceğine yönelik yaptığı uyarıları hatırlattı.

Selen Valente Rasquinho  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
BM raportöründen uyarı: Filistinlilerin Güney Afrika'ya götürülmesi, İsrail'in soykırım hedefine ulaşmasına yol açabilir Dursun AydemirFotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol grup tarafından düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

150'den fazla Filistinlinin Güney Afrika'ya transferiyle ilgili İsrail'in Gazze'yi boşaltmak için araçsallaştırmaya çalıştığı düşüncesine katılıp katılmadığı sorusuna Albanese, "Endişenizi paylaşıyorum." yanıtını verdi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "gönüllü göç"ten bahsettiğini aktaran Albanese, söz konusu transferin bu tür söylemlerle örtüştüğünü söyledi. Albanese, şöyle devam etti:

"Ancak İsrail'in Filistinlilere zorla kabul ettirdiği şey, gönüllülükten çok uzak. Daha önce de söylediğim gibi uluslararası hukuk uygulanmadan Gazze'ye veya Filistinlilere karşı aktif düşmanlıkların askıya alınması, İsrail'in soykırımla ulaşamadığı hedeflere ulaşmasına yardım etmeye, etnik temizliğe başka araçlarla devam etmesine yol açabilir. Filistinliler zorlanıyor. Bugün ne yaparlarsa yapsınlar, uçağa binip başka bir yere gitmek de dahil olmak üzere, zorlanıyorlar."

Raportör, "Güney Afrika'ya seyahat edenlerin çoğu nereye gittiklerini bile bilmiyordu ve yanlarında pasaportlarından başka hiçbir şey yoktu. Yani durum son derece ciddi. Elbette çok endişeliyim." değerlendirmesini yaptı.

Filistinlilerin İsrail'den Güney Afrika'ya transferi

İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan, Kenya aktarmalı uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletilmişti.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA), Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda ülkeye girişine müsaade etmişti.

İsrail ordusuna bağlı bir birim olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) İsrail basınına yapılan açıklamada, Filistinlilerin, İsrail hükümetinin Gazze sakinlerinin ayrılmasına izin veren politikası kapsamında üçüncü bir ülkeden onları kabul etme onayı aldıktan sonra Gazze Şeridi'nden ayrıldığı belirtilmişti.

Bu tür eylemlerin, Filistinlerin topraklarından uzaklaştırılması için İsrail tarafından yeni bir araç olarak kullanılmasından endişe ediliyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, hükümetin "gizemli bir şekilde uçağa bindirilip", Kenya'nın başkenti Nairobi üzerinden Güney Afrika'ya getirilen Filistinlilerin yolculuğunun ayrıntılarının araştırıldığını belirterek, "Uygun bir değerlendirme yapıp geleceğin ne göstereceğine bakacağız." demişti.

