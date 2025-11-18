Dolar
42.34
Euro
49.13
Altın
4,043.87
ETH/USDT
3,050.00
BTC/USDT
91,578.00
BIST 100
10,701.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Komisyonu: (Güney Afrika'ya gönderilen Filistinliler) Zorla yerinden edilme olmamalı

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Gazze'den tahliye edilerek gizemli şekilde Güney Afrika'ya ulaşan Filistinlilerle ilgili "Gazze, gelecekteki Filistin devletinin önemli bir parçası ve zorla yerinden edilme olmamalı." dedi.

Şerife Çetin  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
AB Komisyonu: (Güney Afrika'ya gönderilen Filistinliler) Zorla yerinden edilme olmamalı

Brüksel

Sözcü El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye sahip olmadığını aktaran el Anouni, "Ancak tutumumuz bu konuda değişmedi. AB, Gazze'de her türlü demografik ve toprak değişimini reddediyor." diye konuştu.

El Anouni, AB'nin Gazze'nin Batı Şeria'yla bütünleşmesini desteklediğini aktararak "Başkan (Ursula) von der Leyen'in de dediği gibi, Gazze gelecekteki Filistin devletinin önemli bir parçası ve zorla yerinden edilme olmamalı." diye konuştu.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho da konuya ilişkin daha detaylı inceleme yapılması gerektiğini belirtti.

Pinho, "Zorla yerinden etme mi yoksa gönüllü gidiş mi olduğundan emin değiliz, incelememiz gerekiyor." dedi.

İsrail'den Güney Afrika'ya uzanan yolculuk

İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan, Kenya aktarmalı uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletilmişti.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA), Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda ülkeye girişine müsaade etmişti.

İsrail ordusuna bağlı bir birim olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) İsrail basınına yapılan açıklamada, Filistinlilerin, İsrail hükümetinin Gazze sakinlerinin ayrılmasına izin veren politikası kapsamında üçüncü bir ülkeden onları kabul etme onayı aldıktan sonra Gazze Şeridi'nden ayrıldığı belirtilmişti.

Bu tür eylemlerin, Filistinlerin topraklarından uzaklaştırılması için İsrail tarafından yeni bir araç olarak kullanılmasından endişe ediliyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, hükümetin "gizemli bir şekilde uçağa bindirilip", Kenya'nın başkenti Nairobi üzerinden Güney Afrika'ya getirilen Filistinlilerin yolculuğunun ayrıntılarının araştırıldığını belirterek, "Uygun bir değerlendirme yapıp geleceğin ne göstereceğine bakacağız." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Çalık'ın dijitallerindeki ses kayıtlarında "rüşvet" iddiası
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi

Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi

AB Komisyonu: (Güney Afrika'ya gönderilen Filistinliler) Zorla yerinden edilme olmamalı

AB Komisyonu: BMGK'de kabul edilen Gazze kararı sonraki adıma geçiş imkanı tanıyan önemli bir adım

AB Komisyonu Başkanı, belirsizlik döneminde genişlemenin önemli bir yatırım olduğunu söyledi

AB Komisyonu Başkanı, belirsizlik döneminde genişlemenin önemli bir yatırım olduğunu söyledi
BM, İsrail'e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı alan Almanya'ya sorumluluklarını hatırlattı

BM, İsrail'e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı alan Almanya'ya sorumluluklarını hatırlattı
Netanyahu, İsrail'de tartışmalara neden olan Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun

Netanyahu, İsrail'de tartışmalara neden olan Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet