AB Komisyonu: (Güney Afrika'ya gönderilen Filistinliler) Zorla yerinden edilme olmamalı
AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Gazze'den tahliye edilerek gizemli şekilde Güney Afrika'ya ulaşan Filistinlilerle ilgili "Gazze, gelecekteki Filistin devletinin önemli bir parçası ve zorla yerinden edilme olmamalı." dedi.
Brüksel
Sözcü El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Konuya ilişkin detaylı bilgiye sahip olmadığını aktaran el Anouni, "Ancak tutumumuz bu konuda değişmedi. AB, Gazze'de her türlü demografik ve toprak değişimini reddediyor." diye konuştu.
El Anouni, AB'nin Gazze'nin Batı Şeria'yla bütünleşmesini desteklediğini aktararak "Başkan (Ursula) von der Leyen'in de dediği gibi, Gazze gelecekteki Filistin devletinin önemli bir parçası ve zorla yerinden edilme olmamalı." diye konuştu.
AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho da konuya ilişkin daha detaylı inceleme yapılması gerektiğini belirtti.
Pinho, "Zorla yerinden etme mi yoksa gönüllü gidiş mi olduğundan emin değiliz, incelememiz gerekiyor." dedi.
İsrail'den Güney Afrika'ya uzanan yolculuk
İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan, Kenya aktarmalı uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletilmişti.
Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA), Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda ülkeye girişine müsaade etmişti.
İsrail ordusuna bağlı bir birim olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) İsrail basınına yapılan açıklamada, Filistinlilerin, İsrail hükümetinin Gazze sakinlerinin ayrılmasına izin veren politikası kapsamında üçüncü bir ülkeden onları kabul etme onayı aldıktan sonra Gazze Şeridi'nden ayrıldığı belirtilmişti.
Bu tür eylemlerin, Filistinlerin topraklarından uzaklaştırılması için İsrail tarafından yeni bir araç olarak kullanılmasından endişe ediliyor.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, hükümetin "gizemli bir şekilde uçağa bindirilip", Kenya'nın başkenti Nairobi üzerinden Güney Afrika'ya getirilen Filistinlilerin yolculuğunun ayrıntılarının araştırıldığını belirterek, "Uygun bir değerlendirme yapıp geleceğin ne göstereceğine bakacağız." demişti.