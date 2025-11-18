AB Komisyonu: BMGK'de kabul edilen Gazze kararı sonraki adıma geçiş imkanı tanıyan önemli bir adım
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze'de Barış Kurulunun oluşturulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören BMGK'de kabul edilen Gazze kararının bir sonraki adıma geçiş imkanı tanıyan önemli bir adım olduğunu bildirdi.
AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Dün kabul edilen kararın Gazze'de "çatışmayı" sonlandırmak için bir sonraki adıma geçiş imkanı tanıdığını ve önemli bir adım teşkil ettiğini kaydeden El Anouni, aynı zamanda kararın, ateşkesi pekiştirdiğini, geniş ölçekli insani erişimi mümkün kıldığını ve erken toparlanma, yeniden inşa ve kurumsal reformun önünü açtığını kaydetti.
El Anouni, AB'nin BM ile yakın angajmanını sürdüreceğini belirterek, tüm taraflara kararın maddelerine uyma ve gecikmeden planı uygulama çağrısında bulundu.
AB'nin kalıcı barışa yol açacak siyasi sürece de katkı sağlamaya hazır olduğunun altını çizen El Anouni, Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinde (CMCC) ise üst düzey AB mevcudiyeti bulunacağını, AB'yi Christian Berger'in temsil edeceğini bildirdi.
ABD'nin Gazze tasarısı
ABD'nin kamuoyuna yansıyan söz konusu Gazze kararında, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planı ile Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın imzacı olduğu Gazze Barış Planı'nın önemine dikkat çekilerek, bu çerçevede sürecin devam edeceği belirtilmişti.
Kararda, Gazze'de ateşkesin ilgili tüm taraflarca tamamen uygulanması gerektiğine vurgu yapılmıştı.
Uluslararası hukuki statüye sahip "Barış Kurulu" adı verilen yapılanma şemsiyesi altında Gazze'nin yeniden yapılanma ve inşası sürecinin yürütüleceği kaydedilmişti.
AB Komisyonu: Filistin yönetimine mali destek gerçekleştirilen reformlara bağlı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Guillaume Mercier, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AB üyesi ülkeler, bölgesel ülkeler, uluslararası örgütler ve finansal kurumlardan yaklaşık 60 delegasyonun Filistin Donör Konferansı'na katılmasının öngörüldüğünü söyleyen Mercier, Filistin Devleti'nin gelecekteki yönetimi için siyasi desteği tetiklemek istediklerini aktardı.
Mercier, aynı zamanda yeniden inşa meselesinin de gündeme geleceğini, Filistin yönetiminin şimdiye kadar reform alanında attığı adımların ele alınacağını dile getirdi.
Mali destekle ilgili olarak da Mercier, "Filistin yönetimine mali destek gerçekleştirilen reformlara bağlı." diye konuştu.
Mercier, Filistin yönetiminin belirlenen reformları gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.