Dolar
42.34
Euro
49.16
Altın
4,057.52
ETH/USDT
3,055.60
BTC/USDT
91,484.00
BIST 100
10,725.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

UNICEF: Gazze'deki çocuklar kuru giysi ve yatak olmadan çadırlarda uyuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Pires, Gazze'deki çocukların kuru giysi ve yatak olmadan sular altındaki çadırlarda uyuduğunu belirterek, kış mevsiminin, Gazze'deki şartları son derece tehlikeli hale getirdiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
UNICEF: Gazze'deki çocuklar kuru giysi ve yatak olmadan çadırlarda uyuyor

Cenevre

Ricardo Pires ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısının kabul edilmesine işaret eden Pires, "Barış planlarının durumu iyileştireceği konusunda oldukça iyimseriz ancak sahadaki çocuklar için gerçekler yine de çok trajik." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pires, yardım erişiminin artırılması çağrısını yineleyerek, bunun anlaşmanın bir parçası olduğunu ve daha fazla insani yardım koridorunun açılması gerektiğini vurguladı.

"Çocuklar saldırılar nedeniyle zaten travma geçirmiş halde sular altında kalmış çadırlarda uyuyor"

Gazze'deki yoğun yağışlar ve sellerin binlerce yerinden edilmiş ailenin hayatını daha da dayanılmaz hale getirdiğini ve insani durumun özellikle daha kötüye gittiğini söyleyen Pires, "Çadırları sular altında kalan çaresiz ailelerin kendilerini tamamen kaybolmuş ve bitkin hissettiklerine dair yürek burkan hikayeler görüyoruz. Bu insanların çoğu son 2 yılda defalarca yerinden edildi ve her şeylerini kaybetti. Çocuklar kuru giysiler ve yataklar olmadan, çoğu gerekli beslenmeden yoksun, bağışıklıkları çok düşük ve saldırılar nedeniyle zaten travma geçirmiş halde sular altında kalmış çadırlarda uyuyor." dedi.

Pires, kış mevsiminin, Gazze'deki şartları son derece tehlikeli hale getirdiğini vurgulayarak, artan hipotermi, solunum yolu enfeksiyonları ve ölüm riskine dikkati çekti.

Sellerden etkilenen insan sayısını tam olarak tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen Pires, Gazze'deki ailelerin battaniye, sıcak giysi ve ilaca ihtiyacı olduğuna işaret etti.

UNOCHA Sözcüsü Laerke de BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen kararla ilgili "hala varsayımsal aşamada" olunduğu uyarısında bulunarak, kararın biraz daha somutlaşması gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası
Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Çalık'ın dijitallerindeki ses kayıtlarında "rüşvet" iddiası

Benzer haberler

UNICEF: Gazze'deki çocuklar kuru giysi ve yatak olmadan çadırlarda uyuyor

UNICEF: Gazze'deki çocuklar kuru giysi ve yatak olmadan çadırlarda uyuyor

AB Komisyonu: (Güney Afrika'ya gönderilen Filistinliler) Zorla yerinden edilme olmamalı

AB Komisyonu: BMGK'de kabul edilen Gazze kararı sonraki adıma geçiş imkanı tanıyan önemli bir adım

Filistin yönetimi, BMGK'da kabul edilen Gazze tasarısını memnuniyetle karşıladı

Filistin yönetimi, BMGK'da kabul edilen Gazze tasarısını memnuniyetle karşıladı
İsrail, Gazze'de Memlükler döneminde inşa edilen Paşa Sarayı'nı yıktı, 20 binden fazla tarihi eseri yağmaladı

İsrail, Gazze'de Memlükler döneminde inşa edilen Paşa Sarayı'nı yıktı, 20 binden fazla tarihi eseri yağmaladı
BMGK'den, Gazze'de "Uluslararası İstikrar Gücü"nün görev yapmasını öngören ABD tasarısına onay

BMGK'den, Gazze'de "Uluslararası İstikrar Gücü"nün görev yapmasını öngören ABD tasarısına onay
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet