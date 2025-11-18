Dolar
Ekonomi

Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması halinde benzer bir yanıt vereceklerini belirterek, "Düşmanca bu adım atılırsa, misilleme adımlarını içeren paket teklifimiz hazır." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi

Moskova

Siluanov, başkent Moskova'da, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kredi olarak kullanılmasına ilişkin planını gazetecilere değerlendirdi.

Rusya'nın, AB tarafından söz konusu adımın atılması halinde vereceği yanıta ilişkin bir soruyu yanıtlayan Siluanov, "Benzer adımlar atacağız. Düşmanca bu adım atılırsa, misilleme adımlarını içeren paket teklifimiz hazır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna, bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödeyecek.

Rus yetkililer, söz konusu girişimleri "yasa dışı" ve "hırsızlık" olarak tanımlıyor.

