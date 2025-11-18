Dolar
42.34
Euro
49.16
Altın
4,057.52
ETH/USDT
3,055.60
BTC/USDT
91,484.00
BIST 100
10,725.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin: Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütünün Avrasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması sürecine katkıda bulunduğunu belirterek, "Rusya, ŞİÖ ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde." dedi.

Dmitri Chirciu, Emre Gürkan Abay  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Putin: Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin, başkent Moskova'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılan heyet başkanlarıyla görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede konuşan Putin, Rusya'nın bu yıl ŞİÖ'ye başkanlık ettiğini dile getirerek, başta Moskova olmak üzere Rusya'nın çeşitli kentlerinde ŞİÖ kapsamında yaklaşık 30 etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Putin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaret hacminin geçen yıl 409 milyar dolara ulaştığı ve bu rakamın artmaya devam ettiği bilgisini paylaşarak, "Örgüt üyeleri arasındaki ticari ödemelerdeki ulusal para birimlerinin payı sürekli artıyor. Ülkemizin ŞİÖ ortaklarıyla yaptığı ticarette bu oran yüzde 97'yi aştı." ifadesini kullandı.

ŞİÖ'de ödeme altyapısının geliştirilmesine yönelik adımlar atıldığına işaret eden Putin, ŞİÖ Kalkınma Bankasının kurulması konusunun gündemde olduğunu vurguladı.

Putin, ŞİÖ ülkeleriyle işbirliğini geliştirmekten yana olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"ŞİÖ Avrasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması, çeşitli tehditlere karşı koyulması ve yeni dengeli güvenlik sisteminin oluşturulması sürecine katkıda bulunuyor. Ortak hedefimiz; Avrasya kıtası ve tüm dünyada ŞİÖ'nün otoritesini ve etkisini artırmaktır. Rusya, ŞİÖ ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde."

Moskova'da ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı düzenlenmişti. Bu yıl ŞİÖ'ye Rusya başkanlık ediyor.

Putin, Rusya-Çin ekonomik işbirliğinin "dış etkilerden" korunması gerektiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Çin Başbakanı Li Qiang’ı kabul etti.

Çin'in bir süre önce Rus vatandaşları için vize uygulamasını kaldırdığını anımsatan Putin, "Bu karar, halklarımız arasındaki temasların güçlenmesine katkıda bulunacak. Yakın gelecekte Rusya'yı ziyaret eden Çin vatandaşları için biz de aynısını yapacağız." diye konuştu.

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığına işaret eden Putin, "Onaylanan uzun vadeli planlara uygun bir şekilde bu işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Ticari ve ekonomik işbirliğimizi olumsuz dış etkilerden güvenilir bir şekilde korumamız önemli." dedi.

Putin, enerji, sanayi, uzay ve tarım alanında uygulanan ortak projeler sayesinde iki ülke ilişkilerinin "yeni bir seviyeye" çıktığını vurguladı.

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 240 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası
Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Çalık'ın dijitallerindeki ses kayıtlarında "rüşvet" iddiası

Benzer haberler

Putin: Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde

Putin: Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde

Rusya, AB'nin dondurulmuş varlıklara el koyması halinde misilleme yapacağını bildirdi

Rusya: Türkiye'de yarın Ukrayna ile ilgili yapılacak görüşmenin sonucunu bekleyeceğiz

Rusya: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz

Rusya: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz
Rusya: ABD ile Alaska'da sağlanan uzlaşılar, Ukrayna krizinin çözümü için iyi bir yol

Rusya: ABD ile Alaska'da sağlanan uzlaşılar, Ukrayna krizinin çözümü için iyi bir yol
Belçika, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak bu eylemleri "savaş suçu" olarak nitelendirdi

Belçika, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak bu eylemleri "savaş suçu" olarak nitelendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet