Putin: Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütünün Avrasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması sürecine katkıda bulunduğunu belirterek, "Rusya, ŞİÖ ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde." dedi.
Moskova
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin, başkent Moskova'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılan heyet başkanlarıyla görüştü.
Görüşmede konuşan Putin, Rusya'nın bu yıl ŞİÖ'ye başkanlık ettiğini dile getirerek, başta Moskova olmak üzere Rusya'nın çeşitli kentlerinde ŞİÖ kapsamında yaklaşık 30 etkinliğin düzenlendiğini söyledi.
Putin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaret hacminin geçen yıl 409 milyar dolara ulaştığı ve bu rakamın artmaya devam ettiği bilgisini paylaşarak, "Örgüt üyeleri arasındaki ticari ödemelerdeki ulusal para birimlerinin payı sürekli artıyor. Ülkemizin ŞİÖ ortaklarıyla yaptığı ticarette bu oran yüzde 97'yi aştı." ifadesini kullandı.
ŞİÖ'de ödeme altyapısının geliştirilmesine yönelik adımlar atıldığına işaret eden Putin, ŞİÖ Kalkınma Bankasının kurulması konusunun gündemde olduğunu vurguladı.
Putin, ŞİÖ ülkeleriyle işbirliğini geliştirmekten yana olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"ŞİÖ Avrasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması, çeşitli tehditlere karşı koyulması ve yeni dengeli güvenlik sisteminin oluşturulması sürecine katkıda bulunuyor. Ortak hedefimiz; Avrasya kıtası ve tüm dünyada ŞİÖ'nün otoritesini ve etkisini artırmaktır. Rusya, ŞİÖ ülkeleriyle ortaklığı geliştirme niyetinde."
Moskova'da ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı düzenlenmişti. Bu yıl ŞİÖ'ye Rusya başkanlık ediyor.
Putin, Rusya-Çin ekonomik işbirliğinin "dış etkilerden" korunması gerektiğini söyledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Çin Başbakanı Li Qiang’ı kabul etti.
Çin'in bir süre önce Rus vatandaşları için vize uygulamasını kaldırdığını anımsatan Putin, "Bu karar, halklarımız arasındaki temasların güçlenmesine katkıda bulunacak. Yakın gelecekte Rusya'yı ziyaret eden Çin vatandaşları için biz de aynısını yapacağız." diye konuştu.
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığına işaret eden Putin, "Onaylanan uzun vadeli planlara uygun bir şekilde bu işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Ticari ve ekonomik işbirliğimizi olumsuz dış etkilerden güvenilir bir şekilde korumamız önemli." dedi.
Putin, enerji, sanayi, uzay ve tarım alanında uygulanan ortak projeler sayesinde iki ülke ilişkilerinin "yeni bir seviyeye" çıktığını vurguladı.
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 240 milyar doların üzerine çıkmıştı.