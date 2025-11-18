Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Türkiye'de yarın Ukrayna ile ilgili yapılacak görüşmenin sonucunu bekleyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının yarın Türkiye'de yapılacağını açıkladığı müzakerelere Rus tarafının katılmayacağını belirterek, "Bu görüşmelerin sonucunu bekleyeceğiz. Rusya müzakere sürecine açık olmaya devam ediyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Moskova

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevapladı.

Fransa'nın, Ukrayna'ya gelecek yıllarda 100 Rafale savaş uçağı tedarik etmesini değerlendiren Peskov, "Fransa, Kiev yönetimini silahlandırmaya devam ediyor. Fransa bunu şimdi yapıyor ve yarın da yapmayı planlıyor. Maalesef Fransa, barışa katkıda bulunmuyor, savaşı kışkırtıyor." diye konuştu.

Peskov, Kiev'in Fransa'dan satın alacağı uçakların cephedeki durumu değiştirmeyeceğini savundu.

"Ukrayna tarafından yarınki görüşmelerle ilgili bilgi almadık"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağı"na dair açıklamasına değinen Peskov, Ukrayna tarafından konuyla ilgili bilgi almadıklarını belirtti.

Peskov, "Görünüşe göre Zelenskiy, yarın İstanbul'da gerçekleşecek temaslardan bahsediyordu. Bunlar Zelenskiy'nin Türk dostlarımızla temasları. Bu müzakerelere (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkoff da muhtemelen katılacak. Bu görüşmelerin sonucunu bekleyeceğiz. Rusya müzakere sürecine açık olmaya devam ediyor. Pozisyonumuz Washington'da, İstanbul'da ve Kiev'de iyi biliniyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna tarafının yarın İstanbul'da yapılacağını açıkladığı müzakerelere katılıp katılmayacakları sorulan Peskov, "Hayır, Rus temsilcileri yarın Türkiye'de olmayacak. Bu temaslar şimdilik Rusya'nın katılımı olmadan yürütülüyor. İstanbul'da hangi konuların ele alınacağına dair bilgi bekleyeceğiz." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk ve ABD tarafıyla bu konuda temaslarının planlanmadığını ancak buna açık olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağını bildirmişti.

İngiliz haber ajansı Reuters da yarınki görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un da katılacağını iddia etmişti.

