Dolar
43.06
Euro
50.31
Altın
4,464.80
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
92,808.00
BIST 100
12,091.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bir şirketin hisselerine yönelik manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen 17 zanlı gözaltına alındı.

Mikail Bıyıklı  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik gerçekleştirilen işlemlerde manipülatif eylemler tespit edildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri aktarılan açıklamada, bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalışan şüphelilerin bu yöntemlerle ekonomik güveni zedeledikleri kaydedildi.

Açıklamada, elde ettikleri haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli işlemler yaptığı değerlendirilen 19 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği ifade edildi.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyonkarahisar ve Aydın'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, zanlıların örgüt içindeki görev ve konumlarının tespiti, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan kaynaklanan gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği vurgulandı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten 2025 yılında ayrımcılık yapanlara 9,8 milyon lira ceza
Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek bulunuyor
Yargıtaydan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı
Büyükçekmece'de başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı
Doğu Anadolu'da sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçları kırağı kapladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tezel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tezel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı

Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı

"Grafiti" sanatçısı Axel Mengü, turistik ilçeye renk katıyor

"Grafiti" sanatçısı Axel Mengü, turistik ilçeye renk katıyor

Büyük İstanbul Otogarı'ndan 2025'te yaklaşık 14 milyon kişi yolculuk yaptı

Büyük İstanbul Otogarı'ndan 2025'te yaklaşık 14 milyon kişi yolculuk yaptı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet