Dolar
43.03
Euro
50.34
Altın
4,486.01
ETH/USDT
3,236.40
BTC/USDT
92,563.00
BIST 100
12,023.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Rusya’ya yönelik paylaştığı “Trump ile oyun oynama” mesajına, “Rusya ile oyun oynama” yanıtıyla karşılık verdi.

Emre Gürkan Abay  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı

Moskova

Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rus toplumundaki Ortodoks Hristiyanların Noel’ini kutladı.

Paylaşımında, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ni içeren bir fotoğrafa da yer veren Medvedev, fotoğrafın üzerinde İngilizce “Rusya ile oyun oynama” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verilmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i karşıladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında
İletişim Başkanı Duran'dan "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"na ilişkin paylaşım
BDDK'den dolandırıcılık uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beyaz Saray: ABD gözetiminde İsrail ile Suriye arasında "ortak iletişim mekanizması" kuruldu

Beyaz Saray: ABD gözetiminde İsrail ile Suriye arasında "ortak iletişim mekanizması" kuruldu

Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı

Hollanda, Karayipler'de ABD'yle yürüttüğü uyuşturucu karşıtı işbirliğini askıya alıyor

Trump, Venezuela'da "karmaşık" bir operasyonu, "ABD askeri kaybetmeden" düzenlediklerine vurgu yaptı

Trump, Venezuela'da "karmaşık" bir operasyonu, "ABD askeri kaybetmeden" düzenlediklerine vurgu yaptı
ABD baskısı altındaki Venezuela hükümetinden birlik mesajı

ABD baskısı altındaki Venezuela hükümetinden birlik mesajı
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Villeroy: ABD politikası dolara olan güveni zayıflatıyor

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Villeroy: ABD politikası dolara olan güveni zayıflatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet