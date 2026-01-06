Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Rusya’ya yönelik paylaştığı “Trump ile oyun oynama” mesajına, “Rusya ile oyun oynama” yanıtıyla karşılık verdi.
Moskova
Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rus toplumundaki Ortodoks Hristiyanların Noel’ini kutladı.
Paylaşımında, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ni içeren bir fotoğrafa da yer veren Medvedev, fotoğrafın üzerinde İngilizce “Rusya ile oyun oynama” ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verilmişti.
