logo
Gündem

Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet 4 araç ile İETT otobüsüne çarptı

Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 4 araç ile İETT otobüsüne çarparken, kazanın etkisiyle sürüklenen araçlardan biri iş yerine girdi.

Ferhat Yasak, Mikail Bıyıklı  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet 4 araç ile İETT otobüsüne çarptı

İstanbul

Kocasinan Merkez Mahallesi Site Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen 34 GHT 478 plakalı kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet, park halindeki 3 hafif ticari araç ve bir otomobil ile yolda seyreden İETT otobüsüne çarptıktan sonra durdu.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bir araç, kaldırımı aşarak ekmek fırını olarak işletilen bir iş yerine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan sokak, İETT otobüsünün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

İş yerine giren hafif ticari araç, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

"Arabanın önünden kaçtım, yoksa bana çarpacaktı"

Kazadan saniyelerle kurtulduğunu belirten iş yeri sahibi Ferhat Ateş, kazada park halindeki iki aracının hasar gördüğünü söyledi.

Fırın için iş yerinin önündeki ağacın yanında bulunan odunlardan aldığı sırada kazanın yaşandığını anlatan Ateş, "Bir minibüs sürücüsü 'Bana 4 ekmek verir misin?' dedi. Ben oradan buraya girene kadar arkamda kıyamet koptu. Arabanın önünden kaçtım, yoksa bana çarpacaktı, 5-10 saniye. Direkt arka tarafa kaçtım." diye konuştu.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yokuş aşağı ilerleyen kamyonetin park halindeki araçlara çarparak sürüklemesi yer alıyor.

