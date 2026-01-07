ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Grönland gerilimi üzerine gelecek hafta Danimarka ile görüşeceğini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarının ardından artan gerilim üzerine Danimarkalı yetkililer ile gelecek hafta görüşeceğini söyledi.
Rubio, Kongre binasında basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesi ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Rubio, "Danimarka ya da askeri müdahale hakkında konuşmak için burada değilim. Gelecek hafta onlarla görüşeceğim. Bu konuları o zaman konuşacağız." ifadelerini kullandı.
Rubio ayrıca, Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisinin yeni olmadığını belirtti.
Trump'ın ilk görev döneminde de bu konuyu gündeme getirdiğini dile getiren Rubio, önceki ABD yönetimlerinin de Grönland'ın elde edilmesine yönelik seçenekleri değerlendirdiğini savundu.
Trump'ın Grönland açıklaması
ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.
Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.
Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.
Rubio, Venezuela'daki geçici yönetim ile anlaşma sürecine dair konuştu
Rubio, ABD Kongresi'nde, Venezuela operasyonu ile ilgili gizli oturuma katılmadan önce basın mensuplarının bölgedeki son gelişmelerle ilgili sorularını da cevapladı.
"Açıkçası, bariz nedenlerden dolayı kamuoyuna açıklanamayacak birçok operasyonel detay var." diyen Rubio, bu nedenle, Venezuela'daki üç aşamalı süreci, zaman ilerledikçe açıklayacaklarını söyledi.
Rubio, ilk adımın Venezuela'nın isktikrara kavuşturulması olduğunu belirttiği konuşmasında, "Ülkenin kaosa sürüklenmesini istemiyoruz. Bu istikrarın bir parçası ve en güçlü kaldıraç gücüne sahip olduğumuza inanmamızın nedeni uyguladığımız karantinadır." ifadelerine yer verdi.
ABD'nin bugün Karayip bölgesinde ve Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde iki petrol tankerine el koyduğunu hatırlatan Rubio, şu anda "Venezuela'da sıkışıp kalmış olan tüm petrolü ele geçirmek için" bir anlaşmayı uygulamaya koymak üzere olduklarını belirtti.
Dışişleri Bakanı Rubio, "30 ila 50 milyon varil petrol alacağız. Bunu piyasada, Venezuela'nın aldığı indirimli fiyatlarla değil, piyasa fiyatlarıyla satacağız. Bu para daha sonra, yolsuzluğa veya rejime değil, Venezuela halkına fayda sağlayacak şekilde dağıtılmasını kontrol edeceğimiz bir şekilde yönetilecektir." dedi.
Rubio, ikinci aşamada, ABD'li ve Batılı diğer şirketlerin Venezuela pazarına erişimini sağlamayı ve ülke içinde ulusal uzlaşma sürecini başlatmayı planladıklarını söyledi.
Üçüncü aşamanın ise "geçiş aşaması" olacağını anlatan Rubio, bu konuda gelecek günlerde daha fazla ayrıntı vereceklerini ifade etti.
Rubio ayrıca Venezuela'daki geçici yönetimin, Karayipler'de alıkonulan tankerlerden birinde ele geçirilen petrolün söz konusu anlaşmanın bir parçası olmasını istediklerini öne sürdü.