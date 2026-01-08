Dolar
Ekonomi

Fitch, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye çıkardı.

Dilara Zengin Okay  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Fitch, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Washington

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de geçen yılın sonlarında hükümet kapanması nedeniyle geciken ekonomik veri açıklamaları dikkate alınarak ülke ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarına yönelik büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,1 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtilerek, bu oranın Fitch'in geçen yıl aralıkta yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda öngörülen yüzde 1,8'lik beklentisinin üzerinde olduğu kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, ABD ekonomisinin büyüme tahmininin 2026 yılı için de yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye çıkarıldığı bildirildi.

Büyüme geçen yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden güçlüydü

Büyümenin geçen yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden oldukça güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada, tüketim, kamu harcamaları ve net ticarette "yukarı yönlü sürprizler" görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, özel yatırımlardaki büyümenin beklenenden zayıf kaldığı ancak bilgi teknolojisiyle ilgili yatırımların yıllık bazda yüzde 14 arttığı ve genel olarak ekonomik büyümeye önemli katkı sağladığı belirtildi.

Hareketli hisse senedi piyasalarının tüketici harcamalarını desteklediğine işaret edilen açıklamada, tüketimin, istihdam ve reel hanehalkı gelirlerindeki artışın yavaşlamasına karşın şaşırtıcı derecede güçlü kaldığı ifade edildi.

Fed'den 2026 yılının ilk yarısında iki faiz indirimi beklentisi

Açıklamada, enflasyonun ise 2026'da tarifelerin etkilerinin gecikmeli olarak yansımasıyla yükselmeye devam etmesinin ve yılı yüzde 3,2 seviyesinde tamamlamasının beklendiği belirtildi.

İşsizlik oranının da 2026'da ortalama yüzde 4,6 olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın ilk yarısında iki kez faiz indirimi yapmasının ve politika faizinin üst bandını yüzde 3,25'e çekmesinin beklendiği aktarıldı.

