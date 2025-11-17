Dolar
Dünya

Rusya: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında zirvenin, gerekli hazırlıkların ardından en kısa sürede yapılmasını umduklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Rusya: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Rusya ile NATO arasında savaş yaşanabileceğine dair yorumlarını değerlendiren Peskov, "Bu tür militarist söylemler, Avrupa başkentlerinde giderek daha fazla duyuluyor. Rusya'da NATO ile çatışmanın bir destekçisi yok ancak meşru çıkarlarımızı sağlamak için önlemler almak zorunda kalıyoruz ve almalıyız." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna ile esir takası konusunda uzmanlar seviyesindeki temasların yürütüldüğünü söyledi.

Putin ile Trump arasında gerçekleşebilecek olası zirveye ilişkin Peskov, "Zirve için hazırlıklar tamamlanıp gerekli koşullar oluşunca bunun gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu koşulların ne zaman oluşacağını tahmin etmek pek mümkün değil ama elbette hepimiz bu koşulların bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD'de Rusya ile ticarete devam eden ülkelere yönelik yasa tasarısıyla ilgili süreci izlediklerini, tasarının kabulünün Rusya tarafından "son derece olumsuz" şekilde karşılanacağının altını çizdi.

