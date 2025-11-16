Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Belçika, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak bu eylemleri "savaş suçu" olarak nitelendirdi

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'ya yönelik yoğun ve büyük çaplı saldırılarını şiddetle kınayarak bu eylemlerin "savaş suçu" olduğunu savundu.

Şerife Çetin  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Belçika, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak bu eylemleri "savaş suçu" olarak nitelendirdi

Brüksel

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Belçika'nın son haftalarda Ukrayna'ya yönelik yoğun ve büyük çaplı Rus saldırılarını en güçlü ve en net şekilde kınadığını kaydeden Prevot, "Bu bombardımanlar, sivilleri, yerleşim bölgelerini, hastaneleri, enerji altyapısını ve hayati hizmetleri kasıtlı olarak hedef almıştır. Aralarında çocukların da bulunduğu masum insanlar hayatını kaybetmiş veya yaralanmış, tüm topluluklar korku ve karanlığa sürüklenmiştir. Şunu çok açık bir şekilde ifade edelim: Bunlar, savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların Ukrayna halkının moralini bozmayı amaçlayan sistematik stratejinin parçası olduğu değerlendirmesinde bulunan Prevot, tüm bu vahşete rağmen Ukraynalıların olağanüstü cesaretle ayakta durmaya devam ettiğini belirtti.

"Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğini hedef alan saldırı endişe verici"

Prevot, aynı zamanda Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğini hedef alan saldırıdan da derin endişe duyduklarını kaydederek "Bir diplomatik misyonu hedef almak, sadece kabul edilemez olmakla kalmaz, aynı zamanda uluslararası sistemi ayakta tutan ilkelere doğrudan saldırıdır. Belçika, Azerbaycan'ın ve bu şiddetten etkilenen tüm diplomatik personelin yanındadır." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna halkının yalnız olmadığının altını çizen Prevot, Avrupa ve uluslararası ortaklarla yanlarında olacaklarını ve Rusya üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini vurguladı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde ülkeye füze ve İHA'larla saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Saldırıda 3 "Kinjal" tipi hipersonik füze ve 135 İHA'nın kullanıldığı belirtilen açıklamada, 2 füze ve 91 İHA'nın havada imha edildiği kaydedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydedildiği bildirilmiş, hafta içinde Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 11 yerleşim yerinin ele geçirildiği duyurulmuştu.

