Gündem

Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimleri sürüyor.

Okan Coşkun  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve protokol üyeleri, Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını törenle teslim etti.

Vali Yavuz, törendeki konuşmasında, yapımı tamamlanan deprem konutlarını bekletmeden afetzedelere teslim ettiklerini söyledi.

Vatandaşların kentte güvenli konutlara yerleştiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Burada 1130 konutumuz bulunuyordu. Halen konutunu teslim almamış hemşerilerimizden de bir an önce anahtarlarını teslim almalarını istirham ediyoruz. İçinde bulunduğumuz 6. etapta 1050 konut ve 20 iş yerimiz bulunuyor. Bugün E-310 ve E-311 bloklarının anahtarlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz. Belirli bir periyot içerisinde buradaki konutları teslim etmeyi planlıyoruz. Site yönetimlerimiz ile anahtarlarını teslim ettiğimiz hak sahiplerinin memnuniyetini artırmak için çalışacağız. Biz bugünün değil geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz."

