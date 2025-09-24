Dolar
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor.
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail’i protesto etti

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.

Emre Aşıkçı  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail’i protesto etti Fotoğraf: Konstantinos Tsakalidis/AA

İstanbul

Bugün saat 19.45'te Toumba Stadı'nda oynanacak maç öncesi PAOK taraftarları, İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etti ve Filistin'e destek verdi.

Filistin bayrağı açan ve soykırım karşıtı sloganlar atan taraftarlar "Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır" ve "İsrail'i boykot et" pankartları açtı.

