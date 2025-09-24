Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile New York'ta görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.
New York
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı ve Gazze'deki durum ile ateşkesi sağlama çabaları değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.