Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'ne giriş yapıyor.
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile New York'ta görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile New York'ta görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

New York

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü.

Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı ve Gazze'deki durum ile ateşkesi sağlama çabaları değerlendirildi.

