Dolar
41.41
Euro
48.90
Altın
3,773.05
ETH/USDT
4,170.10
BTC/USDT
112,539.00
BIST 100
11,336.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Dünya

ABD Gizli Servisi, New York'u tehdit eden telekomünikasyon ağını çökerttiğini açıkladı

ABD Gizli Servisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta ABD hükümet yetkililerine yönelik birçok "tehdit ve saldırılarda" kullanıldığı belirtilen telekomünikasyon ağını çökerttiğini duyurdu.

Aynur Şeyma Asan  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
ABD Gizli Servisi, New York'u tehdit eden telekomünikasyon ağını çökerttiğini açıkladı Fotoğraf: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AA

Ankara

Gizli Servis yetkilisi Matt McCool, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınlanan videolu mesajda ilkbaharda üst düzey ABD hükümet yetkililerine yönelik telekomünikasyonla bağlantılı tehditlere ilişkin operasyon yürüttüklerini açıkladı.

Gizli Servis'ten yapılan yazılı açıklamada, yürütülen operasyon kapsamında New York metropol alanında 300'ü aşkın eş konumlu SIM sunucusu ve birçok konumda 100 bini aşkın SIM kart bulunduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği bina yakınlarında yoğun bulunan bu elektronik cihaz ağının çökertildiği aktarıldı.

Bu cihazların "baz istasyonlarını devre dışı bırakabilecek, hizmeti engelleme saldırıları düzenleyebilecek ve olası tehdit unsurları ile suç örgütleri arasında anonim, şifreli iletişimi kolaylaştırabilecek" kapasitede olduğu ifade edildi.

Açıklamada, cihazlara ilişkin ilk analizlerin "yabancı ülkelerden tehdit unsurları ile federal kolluk kuvvetlerinin bilgisi dahilindeki kişiler arasında hücresel iletişim olduğunu ortaya koyduğu" vurgulanarak, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gizli Servis Direktörü Sean Curran, "Bu cihaz ağının ülkemizin telekomünikasyonunu aksatma potansiyeli ne kadar vurgulansa azdır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Bu buluşmanın barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum
Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri 2. gün oturumlarıyla devam etti
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak
Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın sulama şebekesi tamamlandı

Benzer haberler

Rusya: ABD ile yapılan New START anlaşmasına bir yıl daha uyacağız

Rusya: ABD ile yapılan New START anlaşmasına bir yıl daha uyacağız

Afganistan yönetimi, Trump'ın baskısına rağmen Bagram Üssü'nü geri vermeyeceğini açıkladı

ABD Gizli Servisi, New York'u tehdit eden telekomünikasyon ağını çökerttiğini açıkladı

ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azaldı

ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azaldı
ABD'li milyarder Shillman'ın İsrail'i eleştiren Charlie Kirk'e yönelik finansmanını kestiği iddiası

ABD'li milyarder Shillman'ın İsrail'i eleştiren Charlie Kirk'e yönelik finansmanını kestiği iddiası
Enerji Bakanı Bayraktar, New York'ta enerji ve finans sektörünün temsilcileriyle görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, New York'ta enerji ve finans sektörünün temsilcileriyle görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet