Dolar
41.44
Euro
48.91
Altın
3,778.20
ETH/USDT
4,143.10
BTC/USDT
112,476.00
BIST 100
11,318.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ile BM Dünya Gıda Programı arasındaki ortaklık güçlendiriliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Türkiye'yi WFP'nin küresel operasyonları için lojistik üs olarak konumlandırmaya yönelik daha sistematik ve genişletilmiş ortaklık kurulmasını görüştü.

Can Efesoy  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Türkiye ile BM Dünya Gıda Programı arasındaki ortaklık güçlendiriliyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan ile McCain'in, küresel gıda güvensizliğiyle mücadelede işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin, jeostratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı sayesinde, WFP'nin bölge geneli ve ötesinde gıda yardımlarının artırılmasına imkan tanıyan küresel çabalarda oynadığı hayati rolün görüşmede vurgulandığı aktarılan açıklamada, Türkiye'yi WFP'nin küresel operasyonları için "stratejik bir stok merkezi ve lojistik üs" olarak konumlandırmaya yönelik daha sistematik ve genişletilmiş bir ortaklık kurulması hususunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, başta Gazze olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğüne işaret edilerek, "Görüşmede dile getirilen ortak taahhüt, Türkiye ile BM sistemi arasındaki işbirliğinin ilerletilmesinde önemli bir mihenk taşı olarak kayda geçmiştir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ile BM Dünya Gıda Programı arasındaki ortaklık güçlendiriliyor
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Benzer haberler

Türkiye ile BM Dünya Gıda Programı arasındaki ortaklık güçlendiriliyor

Türkiye ile BM Dünya Gıda Programı arasındaki ortaklık güçlendiriliyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile görüştü

ABD Tarım Bakanlığı, artık gıda güvenliği raporunu yayımlamayacağını açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Devlet Bakanı Zukorlic ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Devlet Bakanı Zukorlic ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in bölgede yayılmacılığı politika haline getirmesine tedbir almamız gerekiyor

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in bölgede yayılmacılığı politika haline getirmesine tedbir almamız gerekiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet