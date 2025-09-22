Dolar
Dünya

ABD Tarım Bakanlığı, artık gıda güvenliği raporunu yayımlamayacağını açıkladı

ABD Tarım Bakanlığı, ülkenin gıda güvenliği raporunu, "gereksiz, maliyetli, siyasallaştırılmış ve alakasız çalışmalar" olduğu gerekçesiyle, bundan sonra yayımlamayacağını duyurdu.

Yasin Yorgancı  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
ABD Tarım Bakanlığı, artık gıda güvenliği raporunu yayımlamayacağını açıkladı

Ankara

ABD Tarım Bakanlığından, gıda güvenliği raporunun yayımlanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "korku salmaktan başka bir işe yaramadığı" ve "gereksiz, maliyetli, siyasallaştırılmış ve alakasız çalışmalar" olduğu gerekçesiyle, gıda güvenliği raporunun bundan sonra yayımlanmayacağı ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde sosyal yardım ödeneklerinin artırılmasını desteklemek amacıyla başlatılan bu çalışmanın artık "öznel ve liberal bir iddiadan öteye geçemediği" belirtilen açıklamada, "Gıda güvensizliğinin yaygınlığındaki eğilimler, 2019-2023 yılları arasında Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) harcamalarında %87'lik bir artışa rağmen neredeyse hiç değişmedi." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Tarım Bakanlığının "yasal gerekliliklere öncelik vermeye ve gerektiğinde elindeki daha güncel ve doğru veri setlerini kullanmaya devam edeceği" aktarıldı.

