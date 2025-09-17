Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Damla Delialioğlu  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve haftaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

