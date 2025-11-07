Dolar
42.21
Euro
48.88
Altın
4,008.19
ETH/USDT
3,270.90
BTC/USDT
100,536.00
BIST 100
10,957.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Boğaziçi Zirvesi"nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya

Filistinli Muaythai sporcusu genç kız, kazandığı altın madalyayı Gazze'ye armağan etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 15 yaşındaki Filistinli Allis, İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen geçen ay Bahreyn'de düzenlenen Gençler Asya Oyunları'nda "Muaythai" dalında altın madalya kazanarak umut dolu bir başarı hikayesine imza attı.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak, Halime Afra Aksoy  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Filistinli Muaythai sporcusu genç kız, kazandığı altın madalyayı Gazze'ye armağan etti Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 15 yaşındaki Filistinli Vivian Allis, Bahreyn'in başkenti Manama'da ekim ayında düzenlenen Gençler Asya Oyunları'nda 45 kilogram altı genç kızlar kategorisinde yapılan final müsabakasında Lübnanlı rakibi Hula Makdaşi'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Filistinli genç kız, bu başarıyı, "ülkesinin adını uluslararası yarışmalarda duyurmak için uzun bir yolculuğun başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Yumruk, tekme, dirsek ve diz vuruşlarının kullanıldığı geleneksel Tayland dövüş sporu olan Muaythai'nin müsabakaları, ring içinde iki sporcu arasında yapılıyor. Yüzyıllar önce savaşlarda savunma yöntemi olarak ortaya çıkan bu spor, zamanla gelişerek dünyanın önde gelen dövüş sanatlarından biri haline geldi ve bugün Uluslararası Muaythai Federasyonu gözetiminde uluslararası turnuvalarla düzenlenen rekabetçi bir spor dalına dönüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Muaythai, 2021 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınarak, küresel çapta bir spor statüsüne ulaştı.

Yüksek fiziksel güç, disiplin ve yakın mesafe dövüş tekniği ile öne çıkan Muaythai, bu özellikleri sayesinde en etkili ve en yaygın dövüş sanatları arasında yer alıyor.

"Henüz bir çocuğum ve önümde çok uzun bir yol var"

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde "Muaythai" sporuna ayrılmış mütevazı bir salonda takımıyla antrenmanlar yapan Allis, AA muhabirine, Asya Oyunları'nda elde ettiği altın madalyanın, uluslararası arenada yeni hedeflere ulaşmak için "uzun bir yolun başlangıcı" olduğunu söyledi.

"Henüz bir çocuğum ve önümde çok uzun bir yol var. Oynamaya ve yarışmalara katılmaya devam edeceğim, ta ki daha fazla başarı elde edene kadar." diyen Allis, geçmişte düzenlenen turnuvalarda bronz ve altın madalyalar kazandığını ifade etti.

"Pek çok kez işgalciler, turnuvalara katılımımızın gecikmesine neden oldu"

Halkının yaşadığı işgal, baskı ve yıkıma rağmen Filistin'in adını uluslararası platformlarda yüceltmeye çalıştığını dile getiren Allis, Batı Şeria'daki İsrail askeri kontrol noktalarında ve Filistin-Ürdün sınırında takımının yolculuğunu zorlaştıran engellerle karşılaştığını aktardı.

Allis, "Pek çok kez işgalciler, turnuvalara katılımımızın gecikmesine neden oldu. Ancak her zaman şunu söylüyorum: Hayallerimiz ve hedeflerimiz var, asla pes etmeyeceğiz. Filistin bu başarıları hak ediyor. Hayal kurma ve zafer kazanma hakkımızın önünde kimse duramayacak." dedi.

İsrail askerlerinin 23 Haziran'da Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde açtığı ateş sonucu Filistin Muaythai Milli Takım oyuncusu Ammar Hamayel'in hayatını kaybettiğini aktaran Allis, "Soykırımın iki yılında çok zor bir dönem geçirdik, birçok kişiyi kaybettik; onlardan biri de takım arkadaşımız Ammar Hamayel idi." dedi.

En büyük destekçisi ailesi

İlgilendiği sporun kişiliğinin gelişmesinde de yardımcı olduğunu belirten Allis, "Bu spor beni sorumluluklarını taşıyabilen, katılım gösterebilen, yarışabilen ve ülkesinin adını taşıyabilen bir kız haline getirdi." dedi.

Allis, bu konudaki en büyük destekçisinin ailesi olduğunu; ailesinin her zaman yanında yer aldığını vurguladı

"Sporcularımız, Filistin meselesine dair bir mesaj vermek için de mücadele ediyor"

Öte yandan Filistin Muaythai Milli Takım teknik direktörü ve takımın antrenörü Ahmed Ebu Duhan ise sporcularının güçlü motivasyonuna dikkati çekti.

Ebu Duhan, "Her sporcu kazanmak için mücadele eder. Allis'in de aralarında bulunduğu Filistinli sporcular ise hem kazanmak hem de Filistin kimliği ve meselesine dair bir mesaj vermek için de mücadele ediyor." dedi.

"Allis, kazandığı zaferi Gazze'ye armağan etti"

"Allis, kazandığı zaferi hiç tereddüt etmeden Gazze'ye armağan etti; çünkü Gazze'nin sesinin tüm dünyaya ulaşmasını istiyoruz." diyen Ebu Duhan, yaklaşan turnuvalara hazırlanmak için daha fazla çaba gösterdiklerini ifade etti.

Hedeflerinin bir sınırı olmadığını vurgulayan Ebu Duhan, takımlarındaki her sporcunun profesyonel olmasını ve uluslararası tüm turnuvalara katılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Ebu Duhan, turnuvalara katıldıkları zaman Filistin halkının mesajını dünyaya iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"İşgal altında başarılı bir nesil yetiştirmek zor"

İsrail'in işgali altında başarılı bir nesil yetiştirmenin zor olduğunu vurgulayan Ebu Duhan, işgal, ekonomik durum ve psikolojik şartlar nedeniyle takımdaki sporcuların tamamını bir araya getirmekte zorlandıklarını anlattı.

Ebu Duhan, buna rağmen takımın yaşanan bu zorlukları birer motivasyon kaynağına dönüştürdüğünü, engellerin üstesinden gelerek önemli dereceler elde ettiğini vurguladı.

Sporcuların, zorluklara rağmen Asya Oyunları gibi çok sayıda uluslararası turnuvaya katıldığını aktaran Ebu Duhan, bu ay içerisinde de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na katılmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda ilk ara tatil başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'nin bilgi işlem sorumlusuna tutuklama talebi
Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi
Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan vatandaşlara "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

Benzer haberler

Filistinli Muaythai sporcusu genç kız, kazandığı altın madalyayı Gazze'ye armağan etti

Filistinli Muaythai sporcusu genç kız, kazandığı altın madalyayı Gazze'ye armağan etti

Gazzeliler, enkazlardan çıkardıkları malzemelerle İsrail’in yıktıklarını yeniden inşa ediyor

İsrail hapishanelerinde 8 yıl tutulan Filistinli Ceabis: Beni hayatta tutan, Allah'a imanımdı

ABD iç siyaseti yol ayrımında: Siyonist lobi mağlup mu oldu?

ABD iç siyaseti yol ayrımında: Siyonist lobi mağlup mu oldu?
Filistin'in yeni Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, Türkiye'nin ülkesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi

Filistin'in yeni Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, Türkiye'nin ülkesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi
BM: İsrail, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesten beri 107 insani yardım girişi talebini reddetti

BM: İsrail, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesten beri 107 insani yardım girişi talebini reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet