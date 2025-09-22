Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, New York'taki Türkevi'nde Ferhan ve Wong ile görüştü.
