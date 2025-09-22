Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılıyor Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans yapılıyor
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde bir araya geldi.

Can Efesoy  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, New York'taki Türkevi'nde Ferhan ve Wong ile görüştü.

