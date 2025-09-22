Dolar
41.37
Euro
48.85
Altın
3,747.67
ETH/USDT
4,150.50
BTC/USDT
112,211.00
BIST 100
11,468.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”na katılıyor
logo
Gündem

Sosyal medya platformlarında yayımlanan "Soğuk Savaş" programına soruşturma

"Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan programda Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Sosyal medya platformlarında yayımlanan "Soğuk Savaş" programına soruşturma

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açtı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medya platformlarında yayımlanan "Soğuk Savaş" programına soruşturma
Bakan Yumaklı: Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma
Can Holding'e yönelik soruşturmada 1 şirkete daha kayyum atandı

Benzer haberler

Sosyal medya platformlarında yayımlanan "Soğuk Savaş" programına soruşturma

Sosyal medya platformlarında yayımlanan "Soğuk Savaş" programına soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma

Can Holding'e yönelik soruşturmada 1 şirkete daha kayyum atandı

İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı

Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet