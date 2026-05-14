T3 Vakfının Azerbaycan'ın Guba kentindeki bilim merkezi 1. yaşını tamamladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) Azerbaycan'ın Guba kentinde Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) bünyesinde oluşturduğu bilim merkezi (Bilim Guba) 1. yaşını tamamladı.

T3 Vakfı Azerbaycan Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Bilim Guba'nın açıldığı günden bu yana 6-14 yaş aralığında yaklaşık 15 bin öğrencinin merkezde çeşitli teknoloji ve inovasyon odaklı eğitimlere katıldığı bildirildi.

Açıklamada, tasarım, doğa bilimleri, matematik, astronomi ve deneyap atölyelerine sahip Bilim Guba'da çocukların farklı disiplinlerde bilimsel düşünme, üretim ve teknoloji geliştirme becerilerini artırmaya yönelik eğitimler verildiği belirtildi.

Özellikle Deneyap atölyelerinde öğrencilerin uygulamalı projeler geliştirerek teknoloji üretim süreçlerini yakından deneyimleme fırsatı elde ettiği açıklamada anlatıldı.

"Proje, Azerbaycan'da bilim ve teknoloji alanında güçlü bir neslin yetişmesine katkı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen T3 Vakfı Azerbaycan Direktörü ve Bilim Azerbaycan Sorumlusu Ahmet Köse, Bilim Guba'nın kısa sürede bölgenin en önemli bilim ve teknoloji merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Merkezde çocukların yalnızca teknik bilgi edinmediğine dikkati çeken Köse, onların aynı zamanda geleceğin mühendisleri, araştırmacıları ve teknoloji liderleri olarak yetiştirildiğini kaydetti.

Köse, projedeki en önemli noktalardan birinin, tüm imkanların çocuklara tamamen ücretsiz sunulması olduğunu vurgulayarak, "Bu proje, Azerbaycan'da bilim ve teknoloji alanında güçlü bir neslin yetişmesine katkı sağlıyor. Hedefimiz, ülkenin her bölgesinde bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak ve milli teknoloji ekosisteminin gelişimine destek olmaktır." ifadelerini kullandı.