logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Devlet Bakanı Zukorlic ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ile Ankara'da bir araya geldi.

Can Efesoy  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Devlet Bakanı Zukorlic ile Ankara'da görüştü

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Devlet Bakanlığı görevinin yanı sıra Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanlığını da yürüten Zukorlic ile başkentte görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
