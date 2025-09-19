Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan Devlet Bakanı Zukorlic ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Devlet Bakanlığı görevinin yanı sıra Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanlığını da yürüten Zukorlic ile başkentte görüştü.
