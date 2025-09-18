Dolar
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Çelik Kanatlar, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Mümin Altaş  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas, daha sonra görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi Katar'da başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya yapacağı ziyarete ilişkin açıklama

