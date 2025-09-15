Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum."
