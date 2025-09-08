Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Çelik kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyen gözünü nefret bürümüş güruhun varlığı ülkemizin güvenliği noktasında kaygı duyulması gereken ruh hali." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabancasından tüfeğine, insansız hava aracından füzesine kadar her bir savunma ürününün amacı Türkiye'yi, 86 milyonun her ferdini en üst düzeyde korumaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Nasıl hükümetimizin açtığı yollardan, havalimanlarından, okullardan vatandaşlarımızın tamamı faydalanıyorsa Çelik Kubbe de 86 milyona hizmet edecektir"
"Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Santralinin devreye girmesiyle tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız. (Akkuyu) Santral ülkemizi yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatından kurtaracak, yurt içi gayri safi hasılamıza 50 milyar dolar katkı sağlayacak. Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak art niyetle açıklanabilir. Böyle sığ bir zihniyetin ülkeye ve Sinoplu kardeşlerimize faydası olmaz"
"Netanyahu hükümetinin iyice zıvanadan çıktığı bu sıkıntılı günlerinde tüm imkanlarımızla Gazzeli mazlumların yanındayız"
"Deprem bölgemiz için kullandığımız kaynak 75 milyar doları geçiyor, hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü yıl başına kadar tamamlayarak teslim etmek"
"Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir. Sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine 'eyvallah' demeyeceğiz"
"Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz"
"Türkiye'yi kalıcı biçimde yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı istiyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. (OVP) Sadece rakamlardan ibaret değil. Ekonomide güveni pekiştiren, öngörülebilirliği artıran, halkın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçlayan vizyondur"
Suça sürüklenen çocuklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece huzurumuzu, güvenliğimizi değil geleceğimizi de ilgilendiren bu sorunu, el ele vererek hep beraber çözmek zorundayız. Bugünkü menfur saldırı dahil, hepimizin yüreğini yakan suçların faillerinin bu yaş grubundan olması haklı bir infiale yol açıyor. Organize suç şebekeleri, eli kanlı terör örgütleri ve sokak çeteleri bu yaş grubundaki çocukları özellikle hedef alıyor." şeklinde konuştu.
Aile ve Gençlik Fonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 yılı Ocak itibarıyla çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya çıkartıyoruz. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ve dünya çocukları için anlamlı bir adım attık. İmzaladığımız Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle küresel farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.