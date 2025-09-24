Dolar
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor.
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile New York'ta görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile New York'ta görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

New York

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
