Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.
Ankara
Türkevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.
İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vietnam Devlet Başkanı Cuong ile görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vietnam Devlet Başkanı Cuong ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Vietnam ilişkilerinin seviyesinin yükseltilmesi için münasebetleri daha ileri götürebileceklerini, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın gerekli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel platformlarda işbirliğini geliştirmeyi arzuladıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için büyük çaba gösterdiğini, Vietnam'ın da Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında yer aldığını görmenin sevindirici olduğunu kaydetti.