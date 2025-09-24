Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’ne giriş yapıyor.
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Ankara

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Fransa'yla ticaret, enerji, savunma sanayii ile birçok alanda işbirliğini geliştirmeye gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin AB ile ilişkileri ilerletmede kararlı olduğunu, gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini ifade etti.

Erdoğan, Macron'a Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'daki müzakereleri sonuç odaklı anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti.

