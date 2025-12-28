Dolar
Dünya

KKTC Başbakanı Üstel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'a ilişkin açıklamasına destek

KKTC Başbakanı Üstel, "Bizim durduğumuz yer nettir, açıktır ve tartışmasızdır. Bu duruş, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca, yüksek sesle ve kararlılıkla ifade ettiği duruştur." dedi.

Can Efesoy  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
KKTC Başbakanı Üstel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'a ilişkin açıklamasına destek

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in sözlerine tepki göstererek, Ada'da gerçekçi tek çözümün "iki devletli çözüm" olduğunu vurguladı.

Kıbrıs meselesine ilişkin son günlerde yapılan açıklamalara ve Nikos Hristodulidis'in, GKRY adına dile getirdiği "Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına atıf çözümün şeklini belirler" yönündeki beyanına dikkati çeken Üstel, bunların, niyetlerini gizlemeye çalışanların dayatmalarını açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Üstel, "'BM kararlarına atıf çözümün şeklini belirler' ve 'A la carte (Dilediğinizi seçemezsiniz) yaklaşamazsınız' söylemleri, federasyon dışında hiçbir çözüm seçeneğinin kabul edilmeyeceğinin açık bir itirafıdır." açıklamasını yaparak, bu yaklaşımın, "iki egemen devlete dayalı çözümü baştan reddeden" ve "Kıbrıs Türk halkına tek taraflı bir model dayatmayı amaçlayan" bir tutum olduğunu vurguladı.

"Bizim durduğumuz yer ise nettir, açıktır ve tartışmasızdır. Bu duruş, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca, yüksek sesle ve kararlılıkla ifade ettiği duruştur. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözüm ancak iki egemen devlet temelinde mümkündür." ifadelerine yer veren Üstel, bu görüşün geçici veya taktiksel olmadığının altını çizdi.

Üstel, bu duruşun, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden süzülüp gelen, tarihi ve meşru bir iradenin ifadesi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki netliği, bizim için yalnızca bir siyasi tez değil, yolumuzu aydınlatan stratejik bir pusuladır." değerlendirmesinde bulundu.

Muğlak ifadelerle, üstü örtülü söylemlerle veya GKRY tarafından alttan alta dayatılan modellerle yol alınamayacağını sözlerine ekleyen Üstel, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, kimsenin 'yorumuna' ya da 'seçici BM okumasına' bırakılamaz. Federasyon defteri kapanmıştır. Tüketilmiş ve defalarca başarısız olmuş modelleri yeniden gündeme getirme çabaları, halkımızın iradesi karşısında sonuçsuz kalmaya mahkumdur."

Üstel, iki egemen devleti savunduğunu ifade eden herkesin BM imzasıyla yapılan ortak açıklamaların gerçekte ne anlama geldiğini Kıbrıs Türk halkına açık, şeffaf ve gecikmeden anlatma sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak, bunun bir tercih değil, samimiyet testi olduğunu kaydetti.

"Kıbrıs Türk halkı ne istediğini bilmektedir. Ana vatan Türkiye bu duruşun arkasındadır." açıklamasını yapan Üstel, bu çizgide, kararlılıkla ve tereddütsüz yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Aralık'ta AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz. Bizim politikamızı değiştirmez." demişti.

