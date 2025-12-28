Dolar
Gündem

CTE'den "denetimli serbestlik" uygulamasına ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik uygulamasının sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde kontrolle infaz edilmesi olduğunu bildirdi.

Duygu Yener  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
CTE'den "denetimli serbestlik" uygulamasına ilişkin açıklama

Ankara

CTE'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denetimli serbestliğin, hükümlülerin cezalarını, toplum içinde ancak yoğun denetim ve gözetim altında, belirlenen yükümlülüklere uyarak infaz etmelerini sağlayan bir infaz modeli olduğu belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik, sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde sıkı bir kontrolle infaz edilmesidir. Yükümlüler, sürekli izlenir, kurallara uymak zorundadır. Eğitim ve iyileştirme programlarına katılır. Yükümlülük ihlali veya yeni bir suç halinde hükümlü ceza infaz kurumuna geri gönderilir."

