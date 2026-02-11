Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında devir teslim törenleri yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan, İçişleri Bakanlığına getirilen Mustafa Çiftçi de görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı.
Ankara
Adalet Bakanlığında düzenlenen devir teslim törenine, Gürlek ile Tunç'un yanı sıra Bakanlık bürokratları katıldı.
- Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı
- Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi bugün Mecliste yemin edecek
Törende konuşan Tunç, 4 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Adalet Bakanlığı görevine getirildiğini, bugün de onur ve gururla görevini Gürlek'e devrettiğini söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaset yolculuğunun uzun bir zamana yayıldığını, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana farklı görevlerde bulunduğunu anlatan Tunç, "Aradan geçen 2,5 yıldan fazla bir zamandır sizlerle beraberiz. Adalet teşkilatının kapasitesini güçlendirmenin onur ve gururunu yaşadık." dedi.
Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 11, 2026
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı ⤵️
📌 Adalet Bakanı Akın Gürlek:
➖ Bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a… pic.twitter.com/W5OXc3E7tq
Türkiye'nin son 23 yılda gelişmeye devam ettiğini, demokratik kalkınmasını sürdürdüğünü dile getiren Tunç, bu kapsamda Anayasa ve yasalardaki reform çalışmalarıyla demokratik hukuk devletinin tahkimi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
Makamların "milletin emaneti" olduğunu ifade eden Tunç, Bakan Yardımcılığı döneminde mesai arkadaşlığı yaptığı Gürlek'e yeni görevinde başarılar diledi.
"Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz"
Akın Gürlek de Adalet Bakanlığı görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugüne kadarki emekleri için Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformların hayata geçirildiğini anımsatan Gürlek, yargı reformları, insan hakları eylem planları ve dijital adalet altyapısındaki gelişmelerin adalet sisteminin güçlendirilmesine katkılar sunduğunu söyledi.
Adalet sisteminin vatandaşların ortak güvencesi olduğuna işaret eden Gürlek, "Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Görev değişiminin "bayrak yarışı" olduğunu dile getiren Gürlek, emaneti daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağını kaydetti. Gürlek, "Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak, daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
"Sorunların çözülmesi için gayret göstereceğim"
Kendisinin yargı teşkilatının içinden geldiğini, hakimlik ve savcılık yaptığını anımsatan Gürlek, "Hakim, savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların da çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Gürlek ve Tunç, birbirlerine çiçek takdim etti.
Devir teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar ve Halit Yerebakan ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da katıldı.
İçişleri Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı
İçişleri Bakanlığında düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar ve Halit Yerebakan, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, bakan yardımcıları ile bakanlık yetkilileri katıldı.
Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, Çiftçi'yi tebrik ederek, "Allah hayırlı, uğurlu etsin. Kalben dua ediyorum, Allah yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.
Çiftçi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin, milletin huzuru, güvenliği, esenliği için gece-gündüz demeden 685 bin İçişleri ailesinin ferdiyle beraber canla başla çalışacağına yürekten inandığını belirten Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanlığı görevini 4 Haziran 2023 tarihinde bize tevdi etti. O günden bugüne bize olan desteği, güveni hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim, şükranlarımı arz ediyorum. 20 Kasım 1990'da, 22 yaşında kaymakam adayı olarak bu Bakanlığa geldim. 35 yıl bitti, 36. yıldan gün aldım. O günden bugüne cansiperane mülki idare amirliğinin çeşitli noktalarında hizmet ettik." diye konuştu.
İçişleri Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 11, 2026
Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı ⤵️
📌 İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:
➖ Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle İçişleri Bakanlığı görevini Sayın… pic.twitter.com/0xQ2EBswoW
Yerlikaya, ömrün, sınanmalarla geçtiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bazen makamla sınanıyor ama bazen de bu görevlerden 'tamam, buraya kadar, teşekkür ediyoruz' denildiği zaman da yine sınanmalar devam ediyor. Dolayısıyla biz liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bize ilk Başbakanlığı döneminden itibaren vermiş olduğu Genel Müdürlük, 5 ilde valilik ve bu Bakanlıkta da nihayetinde Bakan olarak çalışıp, aziz milletimizin desteğini ve duasını alıp bütün arkadaşlarımızla beraber bir takım olarak, bir aile olarak çalışıp yüz akıyla da ayrılmak şükürler olsun ki bize nasip oldu."
Yerlikaya, Çiftçi'nin de aynı aşkla, heyecanla, milletin desteğini, duasını alarak yüz akıyla zamanı geldiği zaman görevi teslim edeceğine inandığını ifade etti.
İçişleri Bakanlığı ailesinin her bir ferdine müteşekkir olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Hayır olan işlerin her birini ben sizden biliyorum. Eğer bir sıkıntı veya daha iyi olmamız gereken bir mesele varsa sorumlu, vebal benim dedim her fırsatta, bunu da hep sizlerle paylaştım. İyi günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Teşkilatımızın bütün neferlerinde büyük bir takım, büyük bir uyum gösterdik." açıklamasını yaptı.
Yerlikaya, ailesine de teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Sosyal çevremi hep ihmal ettim. Düğünlere gidemedim, derneklerine gidemedim, cemiyetlerine katılamadım. Ama hep millet için, devlet için dedim. Onlar da hep bizi mazur gördüler. Beraber güzel işler yapıldı. Ama şimdi bana göstermiş olduğunuz teveccüh ve desteğin daha da mislini sevgili Bakanım, değerli meslektaşım, değerli hemşehrim Mustafa kardeşime de yapacağınızın inancıyla görevi ona tevdi ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin."
"Bu günleri gösterdiğinden dolayı da Cenabıhak'ka çok şükrediyorum"
Mustafa Çiftçi de Yerlikaya'nın zamanında güzel hizmetleri olduğunu ifade ederek, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarında, kaçakçılık ve organize suçlarda, düzensiz göçmenlerle ilgili suçlarda büyük mesafeler katettiklerini söyledi.
Kaymakam olarak başladığı mesleğinde bugün itibarıyla 30'uncu yılına girdiğini anlatan Çiftçi, "Allah nasip kısmet etti bu günleri de gördük. Bu günleri gösterdiğinden dolayı da Cenabıhak'ka çok şükrediyorum. Hazreti Süleyman'ın duasıyla 'Bu bana Rabbimin bir lütfu' diyorum. Benim bir başkalarından üstünlüğümden, onlardan daha yetenekli, kabiliyetli olduğumdan değil, bu Rabbimin bana bir lütfu olduğundan dolayı Cenabıhak bana lütfetti bunu. Sayın Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Ben zat-ı devletlerine bu görevi bana tevcih, tevdi ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.
Çiftçi, "Bugüne kadar olduğu gibi yine bugünden sonra da devletimize, milletimize elimden geldiği kadar hizmet etmeye gayret edeceğim, gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle." ifadesini kullandı.
Yerlikaya'ya yaptıkları değerli hizmetlerden ve bugüne kadar kendilerine Bakanlığı döneminde öğrettiklerinden, yol gösterdiklerinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, şunları kaydetti:
"Çok şey öğrendim kendisinden. Çünkü bizim hem meslek büyüğümüz hem de Bakanımızdı. Güzel şeyler öğrendik. Bundan sonra da kendisine ailesiyle birlikte hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İnşallah başka hizmetlere de vesile olurlar. Cenabıhak bu görevde bana kolaylıklar versin. Hakikaten zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Çok meşakkatli bir görev bu. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur, mesai arkadaşlarımla beraber. Ben de vakti zamanı geldiğinde huzuru kalple görevi bir başkasına devredebilirim, öyle temenni ediyorum."
Konuşmaların ardından Çiftçi, görevi Yerlikaya'dan devraldı. Çiftçi ve Yerlikaya birbirlerine çiçek ve hediye takdim etti.
Öte yandan Ali Yerlikaya, soru sormak isteyen bir gazeteciye, "Bize müsaade artık ben özgürlüğe gidiyorum." diye karşılık verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.