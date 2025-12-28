Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "kol uçuşu" ile ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Güçlenen havacılık ve savunma sanayimiz, caydırıcı gücümüzü artırmakta, bağımsızlığımızı pekiştirmekte ve nitelikli istihdam ile katma değeri yüksek ihracatla toplumsal refahımızı yükseltmektedir."dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, iki insansız savaş uçağının (KIZILELMA) otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini, yol arkadaşlıklarının görülmeye değer olduğunu belirtti.
Havacılık ve savunma sanayisinde dünyada ilklere imza atmaya devam eden ve 86 milyona bu gururu yaşatan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu büyük dönüşüme liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu başarıların genç nesillere örnek olmasını, özgüven aşılamasını ve daha büyük hedeflere ulaşma yolunda ışık tutmasını temenni ediyorum. Güçlenen havacılık ve savunma sanayimiz, caydırıcı gücümüzü artırmakta, bağımsızlığımızı pekiştirmekte ve nitelikli istihdam ile katma değeri yüksek ihracatla toplumsal refahımızı yükseltmektedir. Nice ilklere ve yeniliklere."
Bakan Yerlikaya'dan "kol uçuşu" ile ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknoloji hamlemiz dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor. İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu, dünyada bir ilkti. Ülkemizin gurur kaynağı olan bu teknolojik hamlelerde emeği geçenleri yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.