MSB: 2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu
MSB, 2025'in terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl olduğunu, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 2025 yılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu kapsamda terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Mavi ve Gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek olmaya kadar birçok noktada çalışmalar yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Millî Savunma Bakanlığı olarak 2025 yılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için faaliyetlerimizi azim ve kararlılıkla sürdürdük. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2025
Bu kapsamda terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından dost, kardeş ve… pic.twitter.com/ykUE4YcVFv
"2025 yılı aynı zamanda terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları da her zamanki kararlılıkla devam etti. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Hudut namustur' anlayışıyla ülkemizin sınırlarını 7/24 esasıyla korumaya devam ediyor. Her karış toprak, geçit ve sınır hattı yüksek teknolojinin yanı sıra Mehmetçiğimizin vefakar nöbetleriyle izleniyor. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin güvenlik tedbirleri almaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edilecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.