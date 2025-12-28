Bayraktar KIZILELMA "kol uçuşu" ile yeni bir ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yaptı.
Ankara
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev icra etti.
Gerçekleştirilen testte Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı. Gökyüzüne çıkan iki insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (kol uçuşu) yaptı. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.
Bu teknolojik ilerlemeyle insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği karmaşık hava görevleri otonom sistemlere aktarılıyor. Bu kabiliyet birden fazla insansız platformun bir lider komutasında, birbirlerine göre konumlarını otonom olarak ayarlayarak ortak görev icra etmesine olanak tanıyor.
Hava devriyesi görevi
Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı. Savaş uçaklarının belirli bölgeleri korumak amacıyla icra ettiği devriye ve önleme görevleri, gelecekte Bayraktar KIZILELMA filoları tarafından otonom olarak gerçekleştirilebilecek.
Test süreci boyunca insansız savaş uçaklarının otonom sistemleri ve birlikte harekat süreçleri yakından takip edildi. Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu akıllı filo otonomisi altyapısı sayesinde gelecekte çoklu platformlarla koordineli harekat yapabilme kabiliyetini geliştirmeye devam edecek.
Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım'da gerçekleştirilen testte dünya havacılık tarihine geçmişti. Sinop açıklarında yapılan tarihi testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedef uçağı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuran Bayraktar KIZILELMA, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olmuştu.
Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.
"Kopyalayan değil icat eden, taklit eden değil takip edilen..."
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teste ilişkin paylaşımında, "Dünyada ilk defa! İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!" ifadesini kullandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da "Dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Kopyalayan değil icat eden, taklit eden değil takip edilen..." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kacır: Dengeler değişecek, her şey yeniden başlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, insanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçaklarının, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında "oyun değiştirici" olacağını belirtti.
Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın paylaşımını da alıntılayarak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Havacılıkta yeni çağın kapılarını Türklerin açtığının altını çizen Kacır, şunları kaydetti:
"İnsanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçakları, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında oyun değiştirici olacak. Dengeler değişecek, her şey yeniden başlayacak."
İletişim Başkanı Duran: Stratejik vizyonumuzun somut bir göstergesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisine yönelik test uçuşunda dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmesi dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayisinde yıldızının parlamaya devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesinin, savunma sanayisinde Türkiye'yi takip eden değil yön veren bir ülke konumuna taşıdığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:
"İki insansız savaş uçağının otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi, mühendislik gücümüzün, yapay zeka kabiliyetimizin ve stratejik vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tebrik mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmesi dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tüm dünyanın zorluklarla ve belirsizliklerle dolu olduğu bir dönemde, Türkiye kendi rotasını çizen nadir ülkelerden biri. Her bir 'ilk' dünyadaki kötülüğe ülkemizden verilmiş bir cevaptır. İradeyi milim şaşmadan takip edenlere, emeği geçenlere tebrikler."
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Bayraktar KIZILELMA'nın "kol uçuşu"nu değerlendirdi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşuna ilişkin, "Bu görev sırasında, birbirlerine yaklaşık 15 metre mesafeye kadar yaklaşan iki KIZILELMA ile dünyada ilk defa insansız savaş uçakları arasında yakın otonom kol uçuşu başarıyla gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.
Görgün, NSosyal hesabından Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Haluk Görgün, "Gök Vatan"da dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir kabiliyetin daha başarıyla hayata geçirildiğini vurgulayarak, "İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA Projesi kapsamında, KIZILELMA insansız savaş uçaklarımız, Azra Milli Data Linki (MDL) üzerinden birbirleriyle haberleşerek sürü İHA komutu altında devriye görevini tamamen otonom şekilde icra etti. Bu görev sırasında, birbirlerine yaklaşık 15 metre mesafeye kadar yaklaşan iki KIZILELMA ile dünyada ilk defa insansız savaş uçakları arasında yakın otonom kol uçuşu başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
Ortaya konan bu yeteneğin otonomi, güvenli veri paylaşımı, görev koordinasyonu ve yapay zeka destekli sürü kabiliyetleri alanlarında ulaştıkları ileri mühendislik seviyesinin açık bir göstergesi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda bu adım, insansız savaş uçaklarının birlikte hareket edebilen, görev paylaşımı yapabilen ve geleceğin hava muharebe konseptlerini şekillendirecek bir yapıya evrilmesinde kritik bir eşik niteliği taşımaktadır. Milli teknolojiyle geliştirilen bu kabiliyet, Türkiye’nin savunma havacılığında takip eden değil; öncü, yön veren ve standart belirleyen bir konuma ulaştığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tarihi başarıda emeği geçen Baykar ailesini, mühendislerimizi ve tüm savunma sanayii ekosistemimizi gönülden tebrik ediyorum. Gök Vatan’da yapay zeka ile güçlenen otonomi, geleceğin hava gücünü bugünden inşa ediyor."
